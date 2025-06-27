На сколько повысят пенсии и пособия в 2026 году
Сегодня, 15:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:03Сегодня, 15:03
108Фото: BAQ.KZ
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила о том, как будет в 2026 году пересмотрен размер пенсий и пособий в Казахстане, передает BAQ.KZ.
По ее словам, пенсии, социальные выплаты из бюджета планируется повысить до 10% по уровню инфляции.
На эти цели предусмотрено в бюджете 2026 года более 622 млрд тенге.
"Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат. Это солидарная пенсия, базовая пенсия. Также это выплаты по инвалидности, лица с инвалидностью и дети с инвалидностью, также родители ухаживающие за детьми с инвалидностью, пособие по потере кормильца. С 1 января 2026 года", – сказала министр.
Ранее Светлана Жакупова сообщила о том, что в Казахстане ожидается повышение минимальной зарплаты.
Самое читаемое