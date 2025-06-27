Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила о том, как будет в 2026 году пересмотрен размер пенсий и пособий в Казахстане, передает BAQ.KZ.

По ее словам, пенсии, социальные выплаты из бюджета планируется повысить до 10% по уровню инфляции.

На эти цели предусмотрено в бюджете 2026 года более 622 млрд тенге.

"Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат. Это солидарная пенсия, базовая пенсия. Также это выплаты по инвалидности, лица с инвалидностью и дети с инвалидностью, также родители ухаживающие за детьми с инвалидностью, пособие по потере кормильца. С 1 января 2026 года", – сказала министр.

Ранее Светлана Жакупова сообщила о том, что в Казахстане ожидается повышение минимальной зарплаты.