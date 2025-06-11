На скважине под Жанаозеном произошёл выброс метана
Выбросы из скважины всколыхнули соцсети.
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10 июня 2025 года в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее выбросы из нефтяной скважины, расположенной всего в 500 метрах от села Тенге, вблизи города Жанаозен. передает BAQ.KZ. Инцидент вызвал волну обеспокоенности среди местных жителей и пользователей интернета.
По официальным данным, чрезвычайная ситуация произошла в 08:30 утра во время буровых работ на скважине №553, проводимых ТОО "Petro НефтеГазсервис". Уже через десять минут, в 08:40, специалисты компании локализовали утечку и провели первоочередные работы по устранению последствий.
В связи с происшествием, на место выехали сотрудники отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области. Сейчас проводятся инструментальные замеры состояния атмосферного воздуха в районе инцидента.
Как сообщили в департаменте, подробные результаты анализа воздуха, а также перечень принятых экологических мер будут обнародованы позже.
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