10 июня 2025 года в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее выбросы из нефтяной скважины, расположенной всего в 500 метрах от села Тенге, вблизи города Жанаозен. передает BAQ.KZ. Инцидент вызвал волну обеспокоенности среди местных жителей и пользователей интернета.

По официальным данным, чрезвычайная ситуация произошла в 08:30 утра во время буровых работ на скважине №553, проводимых ТОО "Petro НефтеГазсервис". Уже через десять минут, в 08:40, специалисты компании локализовали утечку и провели первоочередные работы по устранению последствий.

В связи с происшествием, на место выехали сотрудники отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области. Сейчас проводятся инструментальные замеры состояния атмосферного воздуха в районе инцидента.

Как сообщили в департаменте, подробные результаты анализа воздуха, а также перечень принятых экологических мер будут обнародованы позже.