На слабую прослеживаемость топлива от НПЗ до заправок в Казахстане обратил внимание эксперт

Усилить контроль за качеством бензина в Казахстане предложил депутат Асхат Рахимжанов на минувшем заседании Курултая. Такая инициатива возникла после череды жалоб на качество топлива и поломки автомобилей от владельцев машин. Социальные сети заполонены сообщениями о неисправной работе авто или дорогостоящих ремонтах после посещения заправочных станций. Что не так с отечественным топливом и в чем может скрываться причина снижения его качества? Разбираемся в вопросе с Аскаром Исмаиловым, советником по Центральной Азии The Global Gas Centre (Женева).

По словам эксперта, современный бензин представляет собой сложную смесь различных компонентов, полученных на установках каталитического риформинга, крекинга, изомеризации, алкилирования и других технологических процессов. Эти компоненты смешиваются в определённой пропорции, а при необходимости в топливо добавляется пакет разрешённых присадок. Поэтому качество бензина определяется не только октановым числом, но и, к примеру, содержанием серы, бензола, ароматических и олефиновых углеводородов, кислорода и оксигенатов. То есть, это очень сложная по составу смесь.

«В Казахстане требования к топливу устанавливает технический регламент ТР ТС 013/2011. Например, для бензина экологического класса К5 содержание серы не должно превышать 10 мг/кг, бензола 1%, ароматических углеводородов 35%. А вот использование присадок, содержащих марганец, железо и свинец, запрещены. В бензине К5 также не должно быть монометиланилина. Каждая партия топлива должна сопровождаться паспортом качества с фактическими результатами испытаний и сведениями о применённых присадках. Покупатель имеет право потребовать на АЗС копию этого паспорта. Исходя из этого можно сказать, что в Казахстане за последние 10 лет качество бензина существенно выросло», - рассказывает Аскар Исмаилов.

Проблема с которой столкнулись автолюбители заключается в том, что соответствие топлива нормативам на выходе с завода ещё не гарантирует, что точно такой же продукт попадёт в бак автомобиля. Аскар Исмаилов говорит, что между НПЗ и потребителем находится длинная цепочка, которая состоит из заводской наливной, железнодорожная или автомобильная цистерной, нефтебазы, промежуточной перевалки, резервуаров АЗС и топливораздаточная колонка. На каждом этапе возможно изменение характеристик продукта. Эксперт рассматривает несколько причин, почему качество бензина может ухудшится.

«Первая возможная причина заключается в нарушении технологии производства или приготовления товарной смеси на НПЗ. Это может произойти при нестабильной работе технологической установки, ошибке при смешении компонентов, отклонении дозировки присадок или недостаточном лабораторном контроле. На крупных НПЗ подобные случаи, как правило, легче выявить, поскольку там действует многоступенчатая система контроля», - подчеркнул спикер.

Вторая причина может заключаться в неправильном или незаконном применении запрещенных присадок. Сами по себе присадки, продолжает эксперт, не являются чем-то плохим. Современное топливо практически невозможно производить без использования определённых добавок.

Проблема возникает, когда для дешёвого повышения октанового числа применяются запрещённые металлосодержащие компоненты либо нарушается их дозировка. Такие вещества могут сравнительно быстро повысить октановое число, но одновременно способны образовывать отложения на свечах зажигания, форсунках, кислородных датчиках и катализаторах. Поэтому временно автомобиль может работать нормально, а затем появляются пропуски зажигания, потеря мощности, ошибки двигателя и повреждение дорогостоящих элементов системы очистки выхлопных газов.

«Третья причина – смешение разных сортов топлива. Например, в резервуар с АИ-95 могут попасть остатки АИ-92 либо продукт с другими характеристиками. Это может произойти из-за нарушения процедур при перевозке, сливе и хранении. Но возможна и сознательная подмена более дорогой марки более дешёвой. Такие случаи в Казахстане уже фиксировались», - рассказывает Аскар Исмаилов.

В загрязнении топлива при транспортировке и хранении может заключаться следующая, четвёртая причина. В бензин могут попасть вода, механические примеси, ржавчина и донные отложения из резервуаров. Особенно велик риск там, где резервуары давно не очищались, нарушена герметичность, отсутствует эффективный контроль воды или в одной ёмкости последовательно хранились разные нефтепродукты. Пятая причина - длительное хранение. Бензин со временем окисляется, из него испаряются наиболее лёгкие компоненты, могут образовываться смолистые вещества. Особенно это актуально для АИ-98 и АИ-100 на АЗС с небольшим оборотом.

«Ответственность за проверку качества распределена между несколькими участниками. Производитель обязан обеспечить соответствие топлива техническому регламенту, провести производственный лабораторный контроль и оформить паспорт качества на каждую партию. Нефтебаза и перевозчик должны сохранить качество продукта при приёмке, хранении, перевалке и транспортировке. Они не имеют права допускать смешение партий, загрязнение или изменение характеристик топлива. АЗС является последним звеном перед потребителем и несёт ответственность за реализацию соответствующего требованиям продукта. Ссылка владельца АЗС на то, что топливо поступило с НПЗ с паспортом качества, не должна автоматически освобождать его от ответственности. Потребитель покупает бензин именно на заправочной станции, а не непосредственно у завода», - отмечает эксперт.

Министерство энергетики отвечает за государственную политику и регулирование производства и оборота нефтепродуктов. Однако непосредственный контроль соответствия продукции требованиям технических регламентов относится к системе технического регулирования. Проверки и контрольные закупки проводятся Комитетом технического регулирования и метрологии и его территориальными подразделениями.

В Казахстане есть заводские, ведомственные, корпоративные и независимые испытательные лаборатории. Но для официального заключения принципиально важно, чтобы лаборатория была аккредитована именно на необходимые методы испытаний нефтепродуктов.

Для подтверждения соответствия топлива техническому регламенту лаборатория должна входить в соответствующий реестр аккредитованных испытательных центров. Полноценное исследование бензина значительно сложнее, чем использование портативного октанометра. Экспресс-прибор может быть полезен для предварительного скрининга, но его показаний недостаточно для окончательного юридического вывода.

«НПЗ может представить заключение о полном соответствии топлива, тогда как автовладельцы продолжают жаловаться на поломки. Дело в том, что завод мог проверить пробу, отобранную на своей территории, а проблема возникла позднее в цистерне, на нефтебазе или АЗС. Кроме того, одна лаборатория может исследовать только октановое число и серу, а причина неисправностей может заключаться в металлах, смолах, нестандартной присадке, воде или механических примесях. Поэтому положительный результат анализа заводской пробы подтверждает качество конкретного образца, но не доказывает автоматически качество бензина, который был фактически реализован на конкретной АЗС», - продолжает наш спикер.

Главный недостаток существующей системы, по мнению Аскара Исмаилова, слабая прослеживаемость партии топлива от НПЗ до заправочного пистолета. Если обнаружен некондиционный бензин, часто трудно установить, где именно произошло ухудшение: на заводе, при транспортировке, на нефтебазе или на АЗС. Казахстану нужна сквозная цифровая система контроля, в которой каждой партии присваивается уникальный идентификатор. В системе должны отражаться паспорт качества, резервуар НПЗ, транспортная ёмкость, нефтебаза, резервуар АЗС и даты всех операций. Тогда при обнаружении нарушения можно будет восстановить весь маршрут топлива и определить ответственное звено. Необходимы регулярные контрольные закупки и внезапный отбор проб непосредственно на АЗС и нефтебазах, считает эксперт.

Результаты проверок нужно публиковать с указанием АЗС, марки топлива, выявленного нарушения и принятых мер. Штраф должен быть не символическим, а соразмерным ущербу и коммерческой выгоде от реализации некондиционного продукта. При повторных нарушениях логично рассматривать временное приостановление реализации топлива, говорит Аскар Исмаилов.