На служебные автомобили чиновников ЗКО начнут наносить специальные наклейки

В Западно-Казахстанской области на служебных автомобилях государственных органов появятся специальные опознавательные наклейки. Об этом во время встречи с жителями Бурлинского района сообщил руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Мурат Байсалов.

По его словам, единый дизайн наклеек будет нанесён на весь автопарк государственных органов региона. Благодаря этим знакам жители смогут сразу определить, что автомобиль принадлежит госоргану. Как отметили в департаменте, нововведение направлено на повышение прозрачности использования государственного имущества.

Особое внимание планируется уделять случаям использования служебного транспорта в личных целях. Кроме того, под общественный контроль могут попасть и факты нарушения правил дорожного движения водителями служебных автомобилей. В ведомстве подчеркнули, что содержание автопарка государственных органов осуществляется за счёт бюджетных средств, поэтому использование служебного транспорта должно быть открытым и подотчётным обществу.

За нарушения служебной дисциплины государственные служащие будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.