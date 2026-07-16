На смену жаре придут грозы: прогноз погоды на 16-18 июля

В ближайшие три дня в Казахстане ожидается резкая смена погодных условий. Пока одни регионы накроют дожди, грозы и град, на юге страны сохранится экстремальная жара до +46 градусов, передает BAQ.KZ.

На западе, севере и востоке пройдут дожди

По прогнозу синоптиков, с прохождением северо-западного циклона в западных, северных, центральных и восточных регионах ожидается неустойчивая погода.

16-17 июля прогнозируются дожди с грозами, местами сильные. В отдельных районах возможны град, шквалистый ветер и усиление порывов ветра.

На западе страны жара постепенно ослабеет – днем воздух прогреется до +22…+35 градусов. На севере температура составит +21…+36 градусов.

При этом в центральных и восточных областях сохранится очень сильная жара – до +41 градуса.

Юг раскалится до +46 градусов

На юге, юго-востоке и в отдельных районах юго-запада страны продолжит поступать горячий воздух из Средней Азии.

Здесь ожидается преимущественно сухая погода. Лишь в горных районах юго-востока возможны кратковременные грозовые дожди.

Днем воздух прогреется до +41…+46 градусов, что значительно превышает климатическую норму.

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