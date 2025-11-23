На смертельной трассе в Карагандинской области впервые нанесли сигнальную полосу
Сегодня, 04:41
47Фото: Polisia.kz
Карагандинская область стала первой в Казахстане, где на опасном участке трассы Караганда–Каркаралы появилась красная сигнальная полоса на обочине, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Меру ввели после проверки дорог полицией и "КазАвтоЖол".
Полосу нанесли на месте, где ранее в аварии погибли пять человек. Она хорошо заметна в темноте и под снегом. По данным полиции, после её появления на участке не зарегистрировано ни одного ДТП.
Кроме того, на трассах установили информационные экраны с погодными условиями и электронные знаки, автоматически снижающие скорость при ухудшении погоды. Проверки и профилактические меры будут продолжены.
