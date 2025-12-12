В национальном парке "Алтын-Эмель" на одного из снежных барсов установили новый GPS-ошейник, передает BAQ.KZ. В ближайшее время такие же устройства получат ещё две особи, чтобы учёные могли отслеживать их перемещения и поведение.

Ошейники передают данные о маршрутах животных, что позволяет исследователям изучать миграцию, выявлять угрозы и разрабатывать меры по их защите. Устройства полностью безопасны для животных и не мешают их привычной жизни.

Проект реализован благодаря совместной работе национального парка, Комитета науки и ведущих специалистов Института зоологии. По словам экспертов, этот барс является крупнейшим из всех, зарегистрированных с начала исследований, и наблюдение за ним поможет лучше понять повадки редкого хищника.