На снежного барса установили GPS-ошейник в нацпарке "Алтын-Эмель"
В национальном парке "Алтын-Эмель" на одного из снежных барсов установили новый GPS-ошейник, передает BAQ.KZ. В ближайшее время такие же устройства получат ещё две особи, чтобы учёные могли отслеживать их перемещения и поведение.
Ошейники передают данные о маршрутах животных, что позволяет исследователям изучать миграцию, выявлять угрозы и разрабатывать меры по их защите. Устройства полностью безопасны для животных и не мешают их привычной жизни.
Проект реализован благодаря совместной работе национального парка, Комитета науки и ведущих специалистов Института зоологии. По словам экспертов, этот барс является крупнейшим из всех, зарегистрированных с начала исследований, и наблюдение за ним поможет лучше понять повадки редкого хищника.
