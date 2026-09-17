На сохранение 181 озерной системы в Кызылординской области направили 881 млн кубометров воды

С начала года в Кызылординской области на экологические цели направили 881,4 млн кубометров воды. Воду подают в 181 озерную систему, на сенокосы и пастбища региона, передает BAQ.KZ.

Больше всего воды получил Казалинский район, 230,7 млн кубометров. В Сырдарьинский район направили 174,4 млн, в Жалагашский 166,2 млн кубометров.

Жанакорганский район получил 82,4 млн кубометров воды, Кызылорда 73 млн, Кармакшинский район 72,4 млн, Шиелийский 72,3 млн. Еще 10 млн кубометров направили в Аральский район.

До конца года объем подачи планируют увеличить еще примерно на 360 млн кубометров.

В Казводхозе пояснили, что такие попуски проводят ежегодно. Они нужны для поддержания озерных систем, сенокосов и пастбищ, от которых зависят состояние местной природы, животноводство и орошаемое земледелие.

По словам председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Сеилбека Нурымбетова, подача воды помогает сохранять флору и фауну Кызылординской области и поддерживать хозяйственную деятельность в регионе.