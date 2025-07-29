На Солдатском пляже в Актау обнаружен разложившийся тюлень
Обследование продолжается.
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Мёртвый каспийский тюлень всплыл прямо к ногам отдыхающих на Солдатском пляже (район 4‑го микрорайона Актау). Его труп уже активно разлагался и источал резкий неприятный запах, о чём свидетельствуют видео, опубликованные в соцсетях 28 июля, передает BAQ.KZ.
С начала лета 2025 года в Мангистауской области было найдено свыше 80 туш каспийского тюленя-эндемика. В большинстве случаев мёртвые животные находились в стадии сильного разложения, что мешало выделить точную причину смерти. Все образцы исследуются специалистами. Пока предварительно выявлен возможный источник — нейроинфекционное повреждение центральной нервной системы, сопутствующее состоянию иммунодефицита.
Что сообщает инспекция:
27 июля, в рамках мониторинга соцсетей, был обнаружен найден труп тюленя.
"После получения сигнала специалисты рыбной инспекции Жайык‑Каспийского бассейна вместе с ответственными органами и службой охраны животных Мангистауской области выехали на место. Находка оказалась в состоянии сильного разложения, и взять образец для анализа не представилось возможным. Тушу передали коммунальным службам администрации, которые с соблюдением санитарных норм отвезли её на специализированный полигон для утилизации. Мониторинг продолжается", — сообщили в Комитете рыбного хозяйства МСХ РК.
Местные власти заявляют, что останки тюленя были утилизированы как можно быстрее. Ведётся постоянный мониторинг побережья с целью предотвращения подобных случаев и определения причин гибели животных.
В апреле мы писали о том, что Каспийский тюлень оказался под угрозой из-за глобального потепления.
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