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На Солнце обнаружили крупнейшую активную область с начала 2026 года

Пока новая группа солнечных пятен остается спокойной, однако ученые продолжают следить за ее активностью.

Сегодня 2026, 14:17
АВТОР
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freepik.com Сегодня 2026, 14:17
Сегодня 2026, 14:17
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Фото: freepik.com

28 июня 2026 года на поверхности Солнца зафиксировали самую крупную группу солнечных пятен с начала текущего года. Ее площадь достигла 1190 условных единиц, превысив предыдущий максимум 2026 года.

Для сравнения: крупнейшая область, которую наблюдали в феврале, занимала около 1100 условных единиц. Именно она тогда стала источником мощной солнечной вспышки класса X8.1 и вошла в число самых активных за последние годы.

Новая активная область получила номер 4478. Пока она остается относительно спокойной. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии РФ, внутри области продолжаются активные процессы и происходит накопление энергии, однако признаков подготовки к сильным вспышкам специалисты пока не фиксируют.

Время от времени из этой области происходят небольшие выбросы плазмы в космическое пространство. Согласно расчетам специалистов, два таких выброса могут достичь Земли 30 июня и 1 июля 2026 года. При этом оснований ожидать серьезную солнечную бурю на данный момент нет.

Через два дня группа пятен окажется на прямой линии Солнце — Земля. Именно поэтому астрономы продолжают внимательно наблюдать за ее развитием. Сейчас главный вопрос заключается в том, сохранит ли эта область нынешний спокойный характер или ее активность начнет усиливаться.

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