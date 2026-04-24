Астрономы сообщили о мощной вспышке на Солнце
Учёные зафиксировали одну из самых сильных солнечных вспышек за последние месяцы.
На Солнце зарегистрирована мощная вспышка класса X2.5 - одного из самых высоких уровней активности, передает BAQ.kz.
По данным Лаборатория солнечной астрономии (XRAS), вспышка произошла в 04:07 по московскому времени и стала самой сильной за последние 2,5 месяца.
Предыдущая более мощная вспышка уровня X4.2 наблюдалась 4 февраля во время серии интенсивных солнечных событий, которая считается одной из самых сильных в текущем столетии.
Отмечается, что нынешняя вспышка сопровождалась значительным выбросом плазмы, который зафиксировали космические телескопы. Однако эпицентр события смещён к краю Солнца - под углом более 60 градусов относительно Земли. Кроме того, направление выброса указывает на то, что основная масса плазмы уходит в сторону.
Поэтому вероятность серьёзного воздействия на Землю оценивается как низкая. Возможен лишь частичный контакт с краем плазменного облака, при этом прямого удара по планете не ожидается.
Более точные прогнозы специалисты смогут дать после дополнительного моделирования в течение суток.
При этом учёные предупреждают, что солнечная активность остаётся высокой, и в ближайшее время возможны новые мощные вспышки.
Самое читаемое
- Жильцы двух домов в Астане не понимают почему акимат хочет их снести
- Лишился руки на стройке: студенту из Семея требуется протез за 25 миллионов
- Нацбанк поддерживает повышение порогов для досрочного снятия пенсионных накоплений
- Гибель солдата в воинской части Усть-Каменогорска: в Прокуратуре раскрыли новые подробности
- Взрыв в кафе Щучинска: задержаны директор газозаправочной станции и доставщик баллонов