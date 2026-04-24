На Солнце зарегистрирована мощная вспышка класса X2.5 - одного из самых высоких уровней активности, передает BAQ.kz.

По данным Лаборатория солнечной астрономии (XRAS), вспышка произошла в 04:07 по московскому времени и стала самой сильной за последние 2,5 месяца.

Предыдущая более мощная вспышка уровня X4.2 наблюдалась 4 февраля во время серии интенсивных солнечных событий, которая считается одной из самых сильных в текущем столетии.

Отмечается, что нынешняя вспышка сопровождалась значительным выбросом плазмы, который зафиксировали космические телескопы. Однако эпицентр события смещён к краю Солнца - под углом более 60 градусов относительно Земли. Кроме того, направление выброса указывает на то, что основная масса плазмы уходит в сторону.

Поэтому вероятность серьёзного воздействия на Землю оценивается как низкая. Возможен лишь частичный контакт с краем плазменного облака, при этом прямого удара по планете не ожидается.

Более точные прогнозы специалисты смогут дать после дополнительного моделирования в течение суток.

При этом учёные предупреждают, что солнечная активность остаётся высокой, и в ближайшее время возможны новые мощные вспышки.