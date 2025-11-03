3 ноября на Солнце была зарегистрирована третья за день вспышка средней мощности. Как сообщили в Институте прикладной геофизики, она относилась к классу М3.2 и длилась около 15 минут, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Событие произошло в 15:47 по московскому времени (18:47 по времени Астаны) и стало продолжением серии солнечной активности: ранее в этот же день зафиксированы ещё две вспышки - М1.6 в 12:25 (15:25 по Астане) и М5.0 в 13:11 (16:11 по Астане).

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов - A, B, C, M и X. При переходе к следующему классу интенсивность увеличивается в десять раз.

Учёные отмечают, что такие явления нередко сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигнув Земли, могут вызвать магнитные бури и повлиять на работу связи и навигационных систем.