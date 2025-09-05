На Солнце произошла вспышка класса М — одной из самых мощных категорий солнечной активности, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики, вспышку зафиксировали 4 сентября в 19:44 по времени Астаны, её длительность составила около 13 минут.

Это уже не первый мощный выброс за последние дни: 29 августа была зарегистрирована аналогичная вспышка, продолжавшаяся девять минут. Всего за сутки тогда произошло около 20 вспышек, пять из которых достигли уровня M.

Солнечные вспышки такого класса могут сопровождаться выбросами плазмы, которые при достижении Земли способны вызывать магнитные бури, нарушающие работу спутниковой связи, навигации и даже электросетей. Ученые продолжают мониторинг солнечной активности — в ближайшие дни возможны геомагнитные возмущения.