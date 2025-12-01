В ранние утренние часы на Солнце была зафиксирована мощная вспышка высшего класса Х, передает BAQ.KZ со ссылкой на iz.ru.

Об этом 1 декабря сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По предварительным данным, сила события достигла величины Х1,95, что делает вспышку одной из наиболее значительных в текущем году.

Пик солнечной активности наблюдался в 5:49 по московскому времени. Леус отметил, что эта вспышка вошла в пятёрку самых мощных с начала 2025 года. Несмотря на высокий уровень, угрозы для Земли она не представляет. Источник активности — крупная группа солнечных пятен — расположен далеко от линии "Солнце – Земля", поэтому воздействие выброса плазмы на нашу планету практически исключено.

Ранее, 28 ноября, в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований сообщали, что в ближайший период ожидается возобновление вспышек уровня M. Специалисты также не исключали вероятность появления вспышек ещё более мощного уровня X, что подтверждается сегодняшним событием.

Учёные продолжают наблюдать за активностью на поверхности Солнца, поскольку текущий 11-летний цикл приближается к своему пику, а сильные вспышки могут оказывать влияние на космическую технику и системы связи.