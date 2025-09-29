На Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка с 19 июня
Учёные РАН сообщили о резком росте солнечной активности.
Сегодня, 06:30
74Фото: Unsplash
На Солнце зафиксирована крупнейшая за последние три месяца вспышка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.
Событие произошло в 28 сентября. По данным специалистов, на восточном краю светила зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Максимум энерговыделения пришёлся на 11:43 по московскому времени.
Учёные РАН отмечают, что предыдущая столь мощная вспышка наблюдалась 19 июня. Все последующие проявления солнечной активности были значительно слабее.
Сейчас на Солнце фиксируется рост активности: только за минувшие сутки там зарегистрировали 19 вспышек, в том числе три класса M, но меньшей силы.
О возможном влиянии нынешнего события на Землю специалисты обещают сообщить дополнительно.
