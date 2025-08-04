На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за полтора месяца
За трое суток на Солнце уже зарегистрировано 35 вспышек.
Сегодня, 03:31
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Сегодня, 03:31Сегодня, 03:31
33Фото: Flickr / ESA
На Солнце произошла вспышка класса M2.9 - самая сильная за последние шесть недель. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".
По его словам, вспышка была зафиксирована в активной области 4168, которая только накануне появилась в северном полушарии звезды. Это событие стало кульминацией всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За трое суток на Солнце уже зарегистрировано 35 вспышек, однако до уровня M активность достигла впервые.
Предыдущая более мощная вспышка была зафиксирована 20 июня, тогда Солнце выбросило энергию уровня X1.9.
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