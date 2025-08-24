На Солнце зарегистрирована мощная вспышка, которой присвоен балл M1.9. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Согласно данным учёных, вспышка произошла в 02:06 по времени Астаны. В тот же день специалисты зафиксировали ещё восемь солнечных вспышек, семь из которых оказались менее мощными и относились к классу С.