  • 24 Августа, 09:51

На Солнце зафиксирована сильная вспышка

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Сегодня, 08:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
© NASA / GSFC/Solar Dynamics Observatory Сегодня, 08:50
Сегодня, 08:50
163
Фото: © NASA / GSFC/Solar Dynamics Observatory

На Солнце зарегистрирована мощная вспышка, которой присвоен балл M1.9. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Согласно данным учёных, вспышка произошла в 02:06 по времени Астаны. В тот же день специалисты зафиксировали ещё восемь солнечных вспышек, семь из которых оказались менее мощными и относились к классу С.

Самое читаемое

Наверх