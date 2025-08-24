На Солнце зафиксирована сильная вспышка
Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Сегодня, 08:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
163Фото: © NASA / GSFC/Solar Dynamics Observatory
На Солнце зарегистрирована мощная вспышка, которой присвоен балл M1.9. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".
Согласно данным учёных, вспышка произошла в 02:06 по времени Астаны. В тот же день специалисты зафиксировали ещё восемь солнечных вспышек, семь из которых оказались менее мощными и относились к классу С.
Самое читаемое
- "Санкции, тарифы или ничего": Трамп дал Путину две недели на решение по Украине
- Около 600 рабочих мест создадут на откормочной площадке в Туркестанской области
- Под рельсами поезда погибла целая отара овец в Акмолинской области
- Выросла ли стоимость формы и канцелярских принадлежностей в Казахстане?
- Найдут ли компромисс Трамп, Путин и Зеленский, и как это повлияет на страны ЦА