Утром 29 августа на Солнце произошла вспышка средней мощности — уровня M1.0, что классифицируется как "сильная", передает BAQ.KZ со ссылкой на iz.ru.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, вспышка произошла в 07:16 по времени Нур-Султана и была зафиксирована космическими наблюдательными системами. Несмотря на мощность, геомагнитная обстановка на Земле в ближайшее время останется спокойной, отметили учёные. Однако вероятность повторных вспышек в течение дня остаётся высокой.

"Последняя вспышка произошла сегодня в 07:16, уровень M1.0 (сильная)", — указали на сайте лаборатории.

Напомним, что солнечные вспышки такого уровня могут повлиять на работу спутников, радиосвязь и даже настроение метеозависимых людей, если за ними последуют корональные выбросы массы. Учёные продолжают мониторинг активности и просят специалистов в области связи и энергетики быть внимательными к потенциальным рискам в ближайшие дни.