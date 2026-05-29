Один час на сигнал, сутки на действия: новые правила реагирования на буллинг

В Казахстане утвержден совместный алгоритм реагирования на случаи насилия и буллинга среди детей. Согласно новому порядку, информация о таких фактах должна поступать в уполномоченные органы в течение часа, а все государственные структуры обязаны принять меры в течение суток. Об этом сообщили на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как пояснили в Комитете по охране прав детей, документ представляет собой совместный приказ нескольких государственных органов и регламентирует действия каждой службы при выявлении фактов насилия, буллинга, а также в случаях, когда ребенок становится свидетелем противоправных действий.

"Главное в этом алгоритме предусмотрена обязательная реакция в течение одного часа. Комитет по охране прав детей должен быть обеспечен информацией из регионов об этих случаях. В течение одного дня должна быть предусмотрена реакция всех государственных структур относительно случаев, в том числе и свидетелей насилия", – сообщили в ходе брифинга.

Согласно алгоритму, Министерство внутренних дел отвечает за меры защиты в уголовно-правовой и административной сферах, Министерство просвещения обеспечивает психолого-педагогическую поддержку, а Министерство здравоохранения действует по собственному алгоритму в случаях, когда ребенку требуется медицинская помощь.

Кроме того, если случай относится к компетенции системы образования, вопрос должен быть вынесен на рассмотрение региональной комиссии по делам несовершеннолетних в течение трех дней.

В Комитете по охране прав детей подчеркнули, что документ объединяет механизмы реагирования различных государственных органов и позволяет координировать помощь ребенку по принципу единого алгоритма.

