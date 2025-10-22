В бюджете на 2026 год на развитие социальной сферы предусмотрено 10,7 трлн тенге. Об этом на заседании Мажилиса сообщил министр финансов Мади Такиев, передает BAQ.KZ.

"Это составляет значительную часть всех расходов республиканского бюджета", - сказал министр.

Из этой суммы 6,8 трлн тенге направят на социальные выплаты населению, а 3,9 трлн тенге — на инвестиции в человеческий капитал.

На социальную защиту населения предусмотрено 6,8 трлн тенге.

На сферу здравоохранения в 2026 году выделено 2,7 трлн тенге, что на 107 млрд тенге больше, чем в текущем году.

На образование и науку запланировано 902 млрд тенге. В приоритете остаются улучшение качества образовательного процесса, поддержка талантливой молодёжи и развитие научных центров.

Кроме того, на развитие культуры, туризма и спорта предусмотрено 263,5 млрд тенге.

"Главная задача Правительства – повышение качество жизни граждан путем структурных реформ и повышения эффективности расходов", - сказал министр.