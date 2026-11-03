6,5 трлн теңге, новые аэропорты и дороги: что изменится в Казахстане после Послания

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании Правительства представил проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», передает BAQ.KZ.

В Послании от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о масштабном обновлении инфраструктуры по всей стране.

«Как я уже говорил, Казахстан должен превратиться в одну большую строительную площадку. Речь идет не об отдельных проектах, а о начале полномасштабной стройки во всех регионах страны», – заявил Глава государства.

Теперь Правительство представило план реализации президентских поручений. Он включает 96 мероприятий по 12 направлениям. На социальные и инфраструктурные проекты из Национального фонда предусмотрено около 6,5 трлн теңге до конца 2029 года.

«На реализацию ключевых социальных и инфраструктурных проектов из Национального фонда будет выделено порядка 6,5 трлн теңге с обеспечением контроля за качеством работ. Также предусмотрены модернизация ЖКХ, продолжение жилищного строительства, обеспечение населенных пунктов питьевой водой и газоснабжением», - сказал Серик Жумангарин.

Также, по его словам, планируется расширить транспортную инфраструктуру. В мае 2027 года намечен ввод в эксплуатацию новых аэропортов в Зайсане, Қатонқарағай и Кендірлі. Еще один проект – строительство нового аэропорта в Астане. Начать работы планируется в июне следующего года.

До конца 2027 года планируется завершить строительство железнодорожной линии «Бахты – Аягоз».

В сфере автомобильного транспорта продолжится строительство и реконструкция дорог республиканского и местного значения, включая трассы «Арал – Каспий» и «Кокшетау – Петропавловск». Завершающим этапом станет полная реконструкция всех автомобильных пунктов пропуска, а также перевод грузоперевозок на электронные документы с внедрением интеллектуальной транспортной системы.