6,5 трлн теңге, новые аэропорты и дороги: что изменится в Казахстане после Послания
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Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании Правительства представил проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», передает BAQ.KZ.
В Послании от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о масштабном обновлении инфраструктуры по всей стране.
«Как я уже говорил, Казахстан должен превратиться в одну большую строительную площадку. Речь идет не об отдельных проектах, а о начале полномасштабной стройки во всех регионах страны», – заявил Глава государства.
Теперь Правительство представило план реализации президентских поручений. Он включает 96 мероприятий по 12 направлениям. На социальные и инфраструктурные проекты из Национального фонда предусмотрено около 6,5 трлн теңге до конца 2029 года.
«На реализацию ключевых социальных и инфраструктурных проектов из Национального фонда будет выделено порядка 6,5 трлн теңге с обеспечением контроля за качеством работ. Также предусмотрены модернизация ЖКХ, продолжение жилищного строительства, обеспечение населенных пунктов питьевой водой и газоснабжением», - сказал Серик Жумангарин.
Также, по его словам, планируется расширить транспортную инфраструктуру. В мае 2027 года намечен ввод в эксплуатацию новых аэропортов в Зайсане, Қатонқарағай и Кендірлі. Еще один проект – строительство нового аэропорта в Астане. Начать работы планируется в июне следующего года.
До конца 2027 года планируется завершить строительство железнодорожной линии «Бахты – Аягоз».
В сфере автомобильного транспорта продолжится строительство и реконструкция дорог республиканского и местного значения, включая трассы «Арал – Каспий» и «Кокшетау – Петропавловск». Завершающим этапом станет полная реконструкция всех автомобильных пунктов пропуска, а также перевод грузоперевозок на электронные документы с внедрением интеллектуальной транспортной системы.
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