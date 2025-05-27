Сергей Петров пришёл на станцию, не зная, как устроены котлы и турбины. Спустя 10 лет - это один из самых незаменимых людей на крупнейшей из павлодарских ТЭЦ. Своей историей Сергей поделился с BAQ.KZ.

Сергей Петров с детства тянулся к технике. Начинал с малого - помогал с ремонтом отцу и деду, подавая ключи. В школе увлекся точными науками, специальность выбрал в сфере нефтихимии. Но неожиданно для самого себя жизнь связал с теплоэнергетикой: на ТЭЦ попал почти случайно.

Устраиваясь на должность дежурного слесаря, Сергей не знал, что меньше чем за десять лет станет главным инженером станции - одним из самых молодых с момента строительства павлодарских ТЭЦ. Сейчас Сергею 32 года.

- Тогда я вообще ничего не знал о работе станции. Котел представлял себе как огромный шар, (чтобы давление равномерно распределялось), который снизу подогревают огнем. На самом деле всё оказалось не так, - рассказывает Сергей Петров. - Когда меня пригласили на ТЭЦ, сказали: "Приходи на ТЭЦ-1, найдёшь там Марата Жумалиева. Вот тебе пропуск". Я зашел в котельный цех, это была нулевая отметка, на уровне земли. Снаружи светло, а внутри темно. Стало даже как-то не по себе.

Начинал Сергей с обслуживания вспомогательного оборудования. Полгода изучал схемы и инструкции.

- Мне было интересно, как все на станции работает и двигается, - вспоминает Сергей Петров. - Представьте себе котел высотой с девятиэтажный дом, в топке которого - пламя в 2000 градусов, а в час у нас производится 420 тонн высокопотенциального пара температурой 540 градусов. Пока сам не пришел на станцию, такие температуры плохо представлял. А тут ты, маленький человек, своими руками управляешь таким большим процессом.

Изначально профильного образования у парня не было, поэтому он много учился: запоминал, как запускать и останавливать оборудование, как проводить обходы, на что обращать внимание, какие бывают неисправности и как их устранять, что делать при пожаре и при аварийной ситуации.

- Всё это есть в инструкциях - читай, запоминай. Можешь перечертить себе схему и ходить по цеху, сравнивать. Я так и учился: пошёл, посмотрел, где что находится, записал, - говорит Сергей Петров.

Потом была стажировка на машиниста. В свободное время Сергей помогал коллегам: подменял, выполнял работы за пределами цеха - на мазутном хозяйстве, в багерных насосных, на дымтрубе. И скоро стал разбираться, как работают не только котлы, но и другое "жизненноважное" оборудование станции.

- За всю карьеру ни одного отключения оборудования по моей вине не произошло, - добавляет главный инженер павлодарской ТЭЦ-3.

На "щите" Сергей довольно быстро заскучал. Поэтому решил стажироваться на старшего машиниста. А в итоге сразу "перепрыгнул" на освободившуюся должность начальника смены, затем стал заместителем начальника котельного цеха ТЭЦ-1.

Уже в 2021 году Сергей Петров решил, что достиг потолка и подал заявление на увольнение - хотел попробовать себя в строительстве. Но буквально через несколько дней поступило новое предложение - возглавить котельный цех ТЭЦ-3.

- Мне стало слишком уютно на этом рабочем месте. Решил, что в теплоэнергетике уже поработал, можно попробовать открыть своё дело. Хотел купить бетонный 3D-принтер. Только написал заявление на увольнение, позвонили из "Павлодарэнерго" и предложили должность начальника котельного цеха, - говорит Сергей Петров.

Подумав, молодой человек все же согласился. Когда пришел в цех, там был кадровый голод - начальника нет, не хватает инженеров. К тому же, на новом месте специфика отличалась: даже в одном городе все ТЭЦ - разные.

- Было рискованно, но я решился. Начали с простого: привели в порядок котельные, щиты управления, где люди по 9-12 часов проводят, изредка выходя на обходы. Сделали ремонт, обеспечили чистоту, организовали хранение документов. То есть сначала создали условия для работников, потом занялись освещением, и я настоял, чтобы все оборудование подписали, - замечает Сергей Петров.

Он любит, когда все упорядочено. Сергей уверен: если всё визуально оформлено и подписано, новым сотрудникам будет намного легче разобраться в работе станции и своих обязанностях.

- Когда объясняю персоналу какие-то технические процессы, всегда стараюсь приводить простые, понятные примеры. Такие, чтобы можно было "на пальцах" объяснить, если приходит новый сотрудник, - говорит Сергей Петров. - Особенно сложно тем, кто приходит сразу после вуза: теория у них есть, а практики не достаёт. Вот я и начал всё подписывать. То есть сначала мы все отмыли, покрасили, потом подписали. Проходы все освободили, чтобы везде было светло и безопасно передвигаться, чтобы чувствовать себя уверенно, а не ходить с фонариком. Так и работать проще, и сотрудники становятся более заинтересованными.

Подход Петрова оказался эффективным, и уже через полгода ему предложили стать главным инженером станции. Несмотря на сомнения, он согласился. Сейчас в подчинении Сергея Сергеевича находятся все цеха ТЭЦ-3. Его задача - координация ремонтных работ, контроль технического состояния оборудования, обеспечение бесперебойной и безопасной работы станции.

- Я сказал, что начальником цеха только полгода работаю, к должности главного инженера пока не готов. Но меня переубедили, говорили: "Научишься, здесь команда сильная", - вспоминает Сергей Петров. - Коллеги у меня и правда опытные. Это те люди, которые отдали этой станции четверть века, "на пузе пролазили здесь все". Всё пережили вместе с этой станцией.

Опыт работы на ТЭЦ-1 Сергею на новом месте помог, но многое пришлось изучать заново. Тут совсем другая гидравлика, оборудование, пусть и того же производителя, но расположено иначе. Даже уголь на двух станциях могут использовать разный.

- Я ещё молодой, хочется изучать что-то новое, развиваться - чтобы в жизни всегда происходило какое-то движение. Не хочется засидеться на одном месте, не хочется прирасти, - отмечает главный инженер станции. - Сегодня, несмотря на мой небольшой опыт, я уже стажировал обходчиков и машинистов. Даже был такой момент: меня стажировал на машиниста Евгений Юрьевич Базовод . А знаете, кто потом его стажировал на начальника смены? Своего бывшего наставника стажировал я. Потому что эту сферу уже изучил и мог какие-то знания передать.

В числе самых интересных проектов, в которых принимал участие Сергей, - монтаж на ТЭЦ-3 новой дымовой трубы. Когда он ещё был начальником котельного цеха, строились газоходы, потом на новую трубу поочерёдно переводили сами котлы.

- Можно сказать, я запускал дымтрубу на ТЭЦ-3. Сначала утверждал программы, которые разрабатывали в цехах. Чтобы все сделать правильно, анализировал опыт других станций по запуску нового оборудования. Трубу мы сначала прогревали. Постоянно следили за параметрами, чтобы обмуровка не потрескалась и антикоррозионная защита. За новыми газоходами тоже нужен был присмотр, - постарался объяснить Сергей Петров.

До этого момента ТЭЦ-3 полвека отработала с одной дымовой трубой, которую невозможно было отремонтировать без полной остановки станции. Высота новой дымтрубы - 180 метров. Стоимость строительно-монтажных работ составила более 2,5 миллиарда тенге.

- Сейчас я очень жду монтаж седьмого котла. Это планы на перспективу, но это очень интересный проект. Представьте, у нас будет совсем новое оборудование, новая стройка. Похожий опыт у меня был на ТЭЦ-1, когда в котельном цеху проводили реконструкцию золоулавливающей установки, устанавливали рукавный фильтр, - с восторгом рассказывает павлодарский энергетик. - Оборудование было немецкое, и тут мне пригодилось знание языка. Конечно, есть требование, чтобы документы предоставляли с переводом, но иногда надо работать с оригиналами. Документацию приходилось читать на английском.

Сейчас на станции работают около 600 человек, 50 из них - дежурный персонал. Для них нет ни праздников, ни выходных. Станция должна работать 24 на 7, чтобы обеспечить город теплом и электричеством.

Средний возраст работников станции - 42 года. Больше всего здесь востребованы машинисты-обходчики по котельному и турбинному оборудованию, электрослесари, высокопрофессиональные сварщики.

- Любой, кто приходит на станцию, должен начинать с основ - с обходчика. Любой рабочий на станции должен знать "географию" цеха, потому что в одном только турбинном цехе находятся 4000 единиц арматуры. И каждую из них ты должен знать - где находится, как к ней пройти оперативно. На станции бывают ситуации, когда минута значит очень много. У нас технологическая защита на некоторых механизмах срабатывает за 3 секунды, останавливая оборудование, - говорит Сергей Петров. - От наших работников зависит весь город. И мне кажется, престиж профессии нужно поднимать.

По информации павлодарского областного акимата, сегодня из 405 тысяч экономически активного населения области каждый пятый трудится в промышленности. При этом производственной сфере региона не хватает около 1 тысячи специалистов. В этом году завершат обучение 1230 вчерашних студентов, получивших рабочие специальности. Для решения дефицита рабочих профессий в регионе планируют увеличить число студентов рабочих специальностей на 30%. На гранты и премии, стипендии, стажировки студентов и педагогов будет направлено 1,5 миллиарда тенге. Напомним, что 2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий.

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Автор фото Александра Григорьева.