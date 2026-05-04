На станции Жана Караганда поезд насмерть сбил железнодорожника

В Карагандинской области произошёл трагический инцидент — на станции Жана Караганда поезд насмерть сбил монтёра пути, передает BAQ.KZ.

По информации КТЖ, происшествие случилось в ночь на 3 мая. В результате наезда работник получил несовместимые с жизнью травмы.

О случившемся сообщили в правоохранительные органы. На место выехало руководство, проводится проверка.

По итогам разбирательства будет дана правовая и производственная оценка произошедшему.