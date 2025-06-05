5 июня в Казахстане отмечают день эколога. Он был учреждён в 2011 году указом президента и с тех пор ежегодно входит в официальный календарь памятных дат.

В Казахстане реализуется ряд, направленных на улучшение экологии в стране. Среди них – проекты и акции. Подробнее об этом в материале корреспондента BAQ KZ.

"Таза Қазақстан"

Одна из самых известных экологических инициатив в стране - национальная акция "Таза Қазақстан". Она была запущена в 2024 году по инициативе Президента и направлена на массовую уборку мусора, а также на формирование экологической культуры среди населения, особенно среди молодёжи. Акция охватывает все регионы страны и включает в себя субботники, кампании по раздельному сбору отходов и образовательные форумы.

С начала 2025 года в рамках акции по всей республике было проведено более 400 мероприятий - от крупных городов до самых отдалённых сёл. В ходе кампании собрано свыше 121 тысячи тонн отходов, очищено более 584 тысяч гектаров территории и высажено более 1,7 миллиона деревьев.

В акции приняли участие около 1,4 миллиона человек, включая 82 тысячи волонтёров.

Программа по защите и сохранению лесов

Немаловажную роль уделяют сохранению лесов в стране. Еще в 2020 году Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед страной амбициозную задачу: высадить два миллиарда деревьев на территории государственного лесного фонда и еще 15 миллионов - в населенных пунктах.

Результаты не заставили себя ждать. За два года в Казахстане было высажено и посеяно более 839 миллионов деревьев. Активно озеленяются и города: с 2021 года на улицах и в парках страны появилось более 12 миллионов деревьев.

Прозрачность и контроль за реализацией программы обеспечиваются благодаря интерактивной карте, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать ход лесохозяйственных работ. По данным на сегодняшний день, с 2021 года в республике уже высажено и посеяно почти 1,37 миллиарда деревьев на площади 877,5 тысячи гектаров.

Особое внимание уделяется восстановлению деградированных земель. Одним из важнейших проектов стало лесомелиоративное озеленение высохшего дна Аральского моря. В соответствии с поручением Президента, на этом участке планируется создать саксауловые насаждения на площади 1,1 миллиона гектаров.

Меры по защите биоразнообразия

Большое внимание уделяется и защите биоразнообразия в стране. Более 10% территории страны занимают особо охраняемые природные зоны - это 29,3 миллиона гектаров.

В Казахстане обитает 835 видов позвоночных животных. Среди них - 178 видов млекопитающих, 489 видов птиц.

Из них к редким и исчезающим отнесено 132 вида и подвидов позвоночных животных.

Свидетельством того, что принимаемые меры по защите природы приносят плоды, является то, что ежегодно фиксируется рост численности редких копытных животных - таких как тугайный олень, кулан, архар и джейран.

Казахстан также активно занимается реинтродукцией исчезнувших видов. Так, на территорию Иле-Балхашского природного резервата из Нидерландов были доставлены две особи туранского тигра - хищника, который когда-то обитал в этих местах. До этого в регионе была проведена целенаправленная работа по увеличению популяции копытных - основной кормовой базы тигров.

Законодательные инициативы

Охрана окружающей среды - это не только акции и инициативы, но и серьезные законодательные шаги. Без таких мер добиться реальных экологических изменений невозможно.

С 1 января 2025 года в стране начался обязательный переход крупных промышленных предприятий на комплексные экологические разрешения. Это означает внедрение наилучших доступных технологий, которые позволяют снизить вредные выбросы.

Для предприятий, перешедших на них, предусмотрены послабления - они будут освобождены от платы за выбросы. А вот те, кто не внедрит современные технологии, будут платить значительно больше: тарифы вырастут в 2, 4 и даже восемь раз. Таким образом, у компаний появится реальный стимул модернизироваться и уменьшать вред экологии.

На первом этапе изменения касаются 50 крупнейших предприятий в нефтегазовой, металлургической, химической и энергетической отраслях. Для них уже утвержден специальный план, который предусматривает снижение вредных выбросов на 366 тысяч тонн - это около 20% - к 2029 году.

Международное сотрудничество

Для решения экологических проблем необходимо международное сотрудничество.

Так Казахстан первым в Центральной Азии ратифицировал Парижское соглашение в 2017 году, а в конце 2023 года был принят национальный доктринальный документ "Стратегия углеродной нейтральности до 2060 года".

Также в рамках климатического саммита COP29, прошедшего в Баку под эгидой ООН в 2024 году, Министерство энергетики РК подписало ряд важных соглашений с международными организациями и компаниями.

Одним из ключевых стало подписание меморандума о взаимопонимании с Азиатским банком развития. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках механизма энергетического перехода - программы, которая ускорит отказ от угольных электростанций и внедрение современных, низкоуглеродных технологий.

Кроме того, достигнуты договорённости с правительством Китая и компанией Masdar по реализации крупных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Общий объём инвестиций по этим соглашениям превышает 3,5 миллиарда долларов США.

Эти шаги подтверждают, что Казахстан настроен на "зелёный" переход, снижение вредных выбросов и выполнение своих международных климатических обязательств.