РГП «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение в 13 областях Казахстана и Астане на 14 марта, передает BAQ.kz.

Астана: ожидается гололед.

Акмолинская область: ночью на юге и востоке небольшой снег, низовая метель, гололед; днем — небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере и юге — туман. Ветер юго-западный, днем на севере и востоке порывы 15–20 м/с.

Область Абай: ночью и утром на юге — туман. Ветер юго-западный в центре области 15–20 м/с.

Костанайская область: на западе, севере и юге — туман.

Мангистауская область: ночью и утром на северо-востоке — туман.

Актюбинская область: на западе, севере — туман.

Карагандинская область: на севере, востоке и юге — туман и гололед.

Область Улытау: на севере, юге и в центре — туман и гололед.

Западно-Казахстанская область: на западе, севере и юге — туман.

Область Жетысу: на востоке и в горных районах — туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15–20 м/с.

Павлодарская область: на севере и востоке — снег, дождь, низовая метель, гололед; ночью и утром на западе и юге — туман. Ветер юго-западный 15–20 м/с.

Кызылординская область: ветер северо-восточный, днем в центре и на юге 15–20 м/с.

Северо-Казахстанская область: на севере и востоке — небольшой снег, низовая метель, гололед; на западе, севере и юге — туман. Ветер юго-западный 15–20 м/с.

Алматинская область: на юге, в предгорных и горных районах — временами туман; ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы до 18 м/с.