Вооружённые силы Тайваня проводят масштабную поисково-спасательную операцию после исчезновения с радаров истребителя F-16V ВВС острова у побережья уезда Хуалянь, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает портал Focus Taiwan, самолёт выполнял ночной тренировочный полёт и в определённый момент отделился от группы истребителей, после чего был потерян радиолокационный контакт.

По данным командования ВВС, пилот пропавшего самолёта — капитан Синь — перед исчезновением успел передать сообщение о намерении катапультироваться. При этом подтверждения того, что пилот действительно покинул воздушное судно, на данный момент нет.

В операции по поиску задействованы подразделения Военно-воздушных и Военно-морских сил, а также Береговая охрана Тайваня. О происшествии уведомлены гражданские суда, находящиеся в районе предполагаемого инцидента.

Поисковые работы продолжаются.