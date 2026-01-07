На Тайване продолжаются поиски пропавшего с радаров пилота истребителя
Пилот перед исчезновением успел передать сообщение о намерении катапультироваться.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вооружённые силы Тайваня проводят масштабную поисково-спасательную операцию после исчезновения с радаров истребителя F-16V ВВС острова у побережья уезда Хуалянь, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает портал Focus Taiwan, самолёт выполнял ночной тренировочный полёт и в определённый момент отделился от группы истребителей, после чего был потерян радиолокационный контакт.
По данным командования ВВС, пилот пропавшего самолёта — капитан Синь — перед исчезновением успел передать сообщение о намерении катапультироваться. При этом подтверждения того, что пилот действительно покинул воздушное судно, на данный момент нет.
В операции по поиску задействованы подразделения Военно-воздушных и Военно-морских сил, а также Береговая охрана Тайваня. О происшествии уведомлены гражданские суда, находящиеся в районе предполагаемого инцидента.
Поисковые работы продолжаются.
Самое читаемое
- Мошенница, находившаяся в международном розыске, задержана в Шымкенте
- Государство усиливает соцподдержку: кому и сколько выплатят в 2026 году
- Трамп заявил о готовности обрушить цены на нефть
- Кризис власти в Венесуэле: политологи оценивают сценарии развития
- Лидер оппозиции Венесуэлы предложила разделить Нобелевскую премию с Трампом