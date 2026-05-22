На завершение строительства театра в Актобе выделили 8 млрд тенге

Правительство Казахстана выделило 8 млрд тенге из резерва на завершение строительства нового здания театра драмы имени Тахауи Ахтанова в Актобе, передает BAQ.KZ.

Соответствующее постановление подписал Олжас Бектенов.

Какие сроки

В Правительстве сообщили, что финансирование выделено в рамках исполнения поручений Касым-Жомарт Токаев.

Выделенные средства позволят завершить строительство объекта до конца текущего года.

Театр считается одним из важных культурных объектов региона. Его история насчитывает более 80 лет.

Локация нового театра

Новое здание возводится в микрорайоне Алтын орда.

Театр рассчитан на 700 мест. В комплексе предусмотрены:

– большой и малый залы;

– современные репетиционные помещения;

– сценические пространства, соответствующие современным требованиям театрального искусства.

Рядом с театром также планируют построить парк, стадион и досуговые центры для жителей города.

Напомним, 6 декабря 2023 года Глава государства посетил Актюбинский областной театр драмы имени Тахауи Ахтанова. Тогда он поручил акиму области построить новое здание для театра в связи с его износом.

По данным Правительства, в прошлом году в стране построили 61 объект культуры и провели ремонт более чем в 250 учреждениях.