На телефоны жителей Мангистау поступит экстренное сообщение 14 октября

В Мангистауской области готовятся к масштабной проверке новой системы экстренного оповещения Mass Alert. Спасатели заранее предупредили о предстоящем тестировании. Уже 14 октября в 10:00 тысячи мобильных устройств по всему региону одновременно получат громкий тестовый сигнал тревоги.

Система работает на базе технологии Cell Broadcast, которая позволяет мгновенно «накрывать» оповещениями смартфоны в конкретной зоне ЧС.