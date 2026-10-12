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На телефоны жителей Мангистау поступит экстренное сообщение 14 октября

12 Октября 2026, 21:47
АВТОР
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изображение создано нейросетью 12 Октября 2026, 21:47
12 Октября 2026, 21:47
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Фото: изображение создано нейросетью

В Мангистауской области готовятся к масштабной проверке новой системы экстренного оповещения Mass Alert. Спасатели заранее предупредили о предстоящем тестировании. Уже 14 октября в 10:00 тысячи мобильных устройств по всему региону одновременно получат громкий тестовый сигнал тревоги.

Система работает на базе технологии Cell Broadcast, которая позволяет мгновенно «накрывать» оповещениями смартфоны в конкретной зоне ЧС.

В рамках развития системы оповещения населения была установлена система Mass Alert. Она предназначена для рассылки предупреждающих сообщений на мобильные устройства. Проверка носит тестовый характер — просим сохранять спокойствие, — подчеркнули в ДЧС Мангистауской области.

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