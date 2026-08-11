На телеканале Jibek Joly пройдут первые командные теледебаты

11 Августа 2026, 15:23
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11 Августа 2026, 15:23
11 Августа 2026, 15:23
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12 августа в 20:00 на телеканале Jibek Joly состоятся первые командные телевизионные дебаты с участием представителей семи политических партий.

Тема дискуссии – «Верховенство закона как основа справедливого общества» в рамках принципа «Закон и порядок».

Кто примет участие

В дебатах выступят по два представителя от каждой партии:

  • «Әділет» – Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев;
  • ОСДП – Лариса Ли и Нурайнаш Камалова;
  • «Байтак» – Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев;
  • Народная партия Казахстана – Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова;
  • «Ауыл» – Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков;
  • «Ак жол» – Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин;
  • Respublica – Олжас Куспеков и Динара Шукижанова.

Что обсудят участники

Представители партий расскажут о своих предвыборных программах и постараются убедить избирателей в том, почему именно их политическая сила заслуживает поддержки.

В ходе дебатов участники:

  • разберут предвыборные программы оппонентов;
  • ответят на вопросы зрителей в прямом эфире;
  • назовут слабые, по их мнению, стороны программ других партий;
  • озвучат по одному конкретному обещанию, которое готовы выполнить в случае получения полномочий.

Как задать вопрос

Зрители смогут принять участие в дискуссии в прямом эфире. Для этого необходимо отсканировать QR-код на экране или отправить вопрос через WhatsApp.

После завершения дебатов в прямом эфире состоится политическое ток-шоу «Ашық студия». Эксперты обсудят основные моменты дискуссии, выступления представителей партий и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.

Где смотреть

Первые командные теледебаты состоятся 12 августа в 20:00 в прямом эфире телеканала Jibek Joly, а также на его официальном YouTube-канале.

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