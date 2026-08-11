На телеканале Jibek Joly пройдут первые командные теледебаты
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12 августа в 20:00 на телеканале Jibek Joly состоятся первые командные телевизионные дебаты с участием представителей семи политических партий.
Тема дискуссии – «Верховенство закона как основа справедливого общества» в рамках принципа «Закон и порядок».
Кто примет участие
В дебатах выступят по два представителя от каждой партии:
- «Әділет» – Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев;
- ОСДП – Лариса Ли и Нурайнаш Камалова;
- «Байтак» – Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев;
- Народная партия Казахстана – Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова;
- «Ауыл» – Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков;
- «Ак жол» – Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин;
- Respublica – Олжас Куспеков и Динара Шукижанова.
Что обсудят участники
Представители партий расскажут о своих предвыборных программах и постараются убедить избирателей в том, почему именно их политическая сила заслуживает поддержки.
В ходе дебатов участники:
- разберут предвыборные программы оппонентов;
- ответят на вопросы зрителей в прямом эфире;
- назовут слабые, по их мнению, стороны программ других партий;
- озвучат по одному конкретному обещанию, которое готовы выполнить в случае получения полномочий.
Как задать вопрос
Зрители смогут принять участие в дискуссии в прямом эфире. Для этого необходимо отсканировать QR-код на экране или отправить вопрос через WhatsApp.
После завершения дебатов в прямом эфире состоится политическое ток-шоу «Ашық студия». Эксперты обсудят основные моменты дискуссии, выступления представителей партий и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.
Где смотреть
Первые командные теледебаты состоятся 12 августа в 20:00 в прямом эфире телеканала Jibek Joly, а также на его официальном YouTube-канале.
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