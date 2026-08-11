12 августа в 20:00 на телеканале Jibek Joly состоятся первые командные телевизионные дебаты с участием представителей семи политических партий.

Тема дискуссии – «Верховенство закона как основа справедливого общества» в рамках принципа «Закон и порядок».

Кто примет участие

В дебатах выступят по два представителя от каждой партии:

«Әділет» – Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев;

ОСДП – Лариса Ли и Нурайнаш Камалова;

«Байтак» – Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев;

Народная партия Казахстана – Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова;

«Ауыл» – Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков;

«Ак жол» – Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин;

Respublica – Олжас Куспеков и Динара Шукижанова.

Что обсудят участники

Представители партий расскажут о своих предвыборных программах и постараются убедить избирателей в том, почему именно их политическая сила заслуживает поддержки.

В ходе дебатов участники:

разберут предвыборные программы оппонентов;

ответят на вопросы зрителей в прямом эфире;

назовут слабые, по их мнению, стороны программ других партий;

озвучат по одному конкретному обещанию, которое готовы выполнить в случае получения полномочий.

Как задать вопрос

Зрители смогут принять участие в дискуссии в прямом эфире. Для этого необходимо отсканировать QR-код на экране или отправить вопрос через WhatsApp.

После завершения дебатов в прямом эфире состоится политическое ток-шоу «Ашық студия». Эксперты обсудят основные моменты дискуссии, выступления представителей партий и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.

Где смотреть

Первые командные теледебаты состоятся 12 августа в 20:00 в прямом эфире телеканала Jibek Joly, а также на его официальном YouTube-канале.