На территории Узбекистана произошло землетрясение
Подземные толчки не причинили ущерба.
Сегодня, 18:13
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Сегодня, 18:13Сегодня, 18:13
89Фото: iStock
Сегодня, 9 июля, в 15:32 в Кашкадарьинской области Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 3,5, передает BAQ.KZ. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в Нишанском районе на глубине 10 километров. В самом эпицентре сила землетрясения составила 4 балла.
Землетрясение ощущалось также в нескольких близлежащих районах. В Нишанском районе подземные толчки были на уровне 2-3 баллов, в Гузарском районе – 2 балла, а в городе Карши – 2 балла.
Сейсмическая активность в столице страны, Ташкенте, не ощущалась.
По информации Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга, жертв и разрушений не зафиксировано, однако специалисты продолжают наблюдение за возможными послеударными толчками.