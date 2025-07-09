Сегодня, 9 июля, в 15:32 в Кашкадарьинской области Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 3,5, передает BAQ.KZ. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в Нишанском районе на глубине 10 километров. В самом эпицентре сила землетрясения составила 4 балла.

Землетрясение ощущалось также в нескольких близлежащих районах. В Нишанском районе подземные толчки были на уровне 2-3 баллов, в Гузарском районе – 2 балла, а в городе Карши – 2 балла.

Сейсмическая активность в столице страны, Ташкенте, не ощущалась.

По информации Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга, жертв и разрушений не зафиксировано, однако специалисты продолжают наблюдение за возможными послеударными толчками.