На ТЭЦ-2 в Темиртау завершают ключевые этапы капитального ремонта
На предприятии построен новый котёл и продолжается ремонт турбин.
В Карагандинской области на теплоэлектроцентрали №2 АО "Qarmet" активно ведутся работы по подготовке к отопительному сезону, передает BAQ.KZ. Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК осуществляет постоянный мониторинг ремонтной кампании.
По данным ведомства, завершён капитальный ремонт котла №5 и турбины №1, в настоящее время специалисты работают над восстановлением котла №6. В ремонтных работах задействованы 105 сотрудников подрядной организации ТОО "ЦентрЭнергоМеханизация".
В скором времени начнется капитальный ремонт турбины №2. Особо следует отметить, что на ТЭЦ-2 г. Темиртау завершено строительство дополнительного котла №7 мощностью 420 тонн/час, — отметили в комитете.
Все этапы ремонта находятся на постоянном контроле Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК.
