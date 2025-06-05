На Петропавловской ТЭЦ-2 проведён опытно-промышленный запуск новой дымовой трубы №1, построенной взамен ранее рухнувшей конструкции. Главной целью испытаний стало измерение технических характеристик и настройка автоматизированной системы мониторинга выбросов дымовых газов, передает BAQ.KZ.

Дмитрий Захаров, директор Петропавловской ТЭЦ-2, сообщил, что в ближайшее время планируется завершить работы по переключению оборудования и нанесению маркировочной окраски, после чего труба будет введена в промышленную эксплуатацию.

Строительство новой дымовой трубы заняло рекордные 73 дня: заливка бетона началась 5 августа 2024 года, а последний куб бетона был залит 16 октября 2024 года. Высота трубы составляет 180 метров — на 30 метров выше, чем у ранее действующих дымовых труб № 2 и 3.

После демонтажа опалубки были установлены защитный колпак, ходовая лестница, светофорные площадки, балконы, наружное освещение и молниезащита. В марте 2025 года специалисты приступили к устройству подзольного помещения, нанесли антикоррозийное покрытие внутри трубы и переключили магистральный газоход с первого по четвёртый котлоагрегаты. Также была внедрена автоматизированная система мониторинга выбросов.

Новая дымовая труба значительно повысит надёжность производства электроэнергии и тепла на Петропавловской ТЭЦ-2, что положительно скажется на стабильности энергоснабжения региона.

Напомним, 20 марта 2022 года на ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась часть одной из трёх дымовых труб. Тогда под завалами погибла машинист-обходчик оборудования котельного цеха.