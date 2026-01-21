На трассах 13 регионов Казахстана ожидаются снег и метель
Сегодня, 09:20
57Фото: pixabay.com
21 января на республиканских автодорогах Казахстана ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам, в ряде регионов пройдут снег и метель, передаёт BAQ.KZ.
Непогода прогнозируется в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Атырауской, Костанайской и Павлодарской областях, а также в области Абай.
В связи с этим водителей призывают соблюдать скоростной режим, дистанцию и учитывать возможное ухудшение дорожной обстановки.
Дополнительную информацию о состоянии автодорог можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр по номеру 1403.
