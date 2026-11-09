744 водителя на летней резине не пустили на трассы Акмолинской области

Более 744 водителей, которые выехали на трассу на летних шинах, полицейские Акмолинской области развернули обратно за выходные. Из-за непогоды на нескольких республиканских дорогах ввели ограничения.

8 и 9 ноября машинам на летней резине временно закрыли проезд по трассам Астана – Щучинск, Астана – Шидерты – Павлодар и Кокшетау – Атбасар. На отдельных участках снизили допустимую скорость.

Полиция заранее предупреждала водителей, что пора менять шины на зимние, но часть из них все равно выехала на трассу неподготовленной.

В департаменте полиции Акмолинской области просят вовремя переобуть машину, учитывать погоду при планировании поездок, соблюдать скорость и дистанцию. Перед выездом стоит уточнить, в каком состоянии дороги и какие ограничения действуют.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @aqmola_pd

Как выглядела дорога в эти дни, показал местный блогер, который по просьбе полицейских снял репортаж на трассе Щучинск – Астана. По его словам, к вечеру начались обильные осадки, и на трассе случилось сразу несколько аварий. Многие водители, как он рассказывает, все еще ездят на летней, порой почти «лысой» резине в расчете, что успеют доехать до холодов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Клименко Александр (@shchuchinsk_life2)

Блогер напомнил и тем, кто уже переобулся: зимние шины не отменяют законов физики и не всегда спасают в экстренной ситуации, поэтому важно держать дистанцию и не гнать.