Мажилисмен Олжас Куспеков направил депутатский запрос Премьер-Министру Олжасу Бектенову с предложением создать Дорожный фонд Казахстана, который обеспечит устойчивое финансирование строительства, содержания и модернизации республиканских трасс, передает BAQ.KZ.

По данным депутата, только за прошлый год на дорогах страны произошло более 36 тысяч ДТП, пострадали свыше 51 тысячи человек, почти 2,5 тысячи граждан погибли. При этом наиболее тяжелые аварии фиксируются на загородных трассах, где инфраструктура должна быть максимально безопасной.

Куспеков подчеркнул, что ежегодная потребность автодорожной отрасли оценивается примерно в 1,9 трлн тенге, тогда как фактическое финансирование составляет около 1 трлн тенге, а на ремонт и содержание автомобильных дорог из республиканского бюджета выделяется около 44 млрд тенге. По его словам, отсутствие устойчивого финансового механизма приводит к системным проблемам и рискам для граждан и бизнеса.

«Создание Дорожного фонда позволит обеспечить прозрачное и долгосрочное финансирование отрасли, минимизировать риски аварийности и поддерживать республиканские трассы в надлежащем состоянии», — отмечается в запросе.

Депутат предложил использовать для наполнения фонда платные инструменты, транзитные сборы, платные участки дорог, придорожный сервис и иные неналоговые поступления. Также рассматривается возможность внедрения платного разрешительного механизма на тонировку стекол транспортных средств.

В запросе приводится международный опыт: в США Highway Trust Fund аккумулирует более 40–50 млрд долларов в год, в Германии дорожные сборы приносят 8–9 млрд долларов, в Польше — 5–6 млрд долларов, а соседний Узбекистан обеспечивает стабильное финансирование отрасли на уровне 200 млн долларов ежегодно.

Куспеков попросил Правительство:

Рассмотреть вопрос создания Дорожного фонда Республики Казахстан. Определить устойчивые источники его наполнения, включая платные и неналоговые инструменты. Подготовить предложения по внесению необходимых законодательных изменений.

По мнению депутата, создание фонда позволит перейти от разовых мер к системному развитию дорожной инфраструктуры и повысить безопасность на трассах.