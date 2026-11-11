На трассах Казахстана построили 530 переходов для домашнего скота

«КазАвтоЖол» призвал владельцев сельскохозяйственных животных не оставлять скот без присмотра возле автомобильных дорог. В компании считают, что выход животных на трассы создаёт угрозу ДТП.

По данным нацкомпании, с 2023 по 2026 год протяжённость защитных ограждений вдоль дорог выросла с 752 до 3 002 километров. Также построено 530 скотопрогонов для безопасного перегона животных.

Водителей призываем соблюдать установленную скорость, обращать внимание на предупреждающие знаки и быть особенно осторожными в тёмное время суток. Безопасность на дорогах зависит не только от работы дорожных служб, но и от ответственности каждого водителя и владельца скота, — заявил он на площадке СЦК.

Председатель правления «КазАвтоЖола» Дархан Иманашев призвал владельцев скота пользоваться специальными переходами и не допускать бесконтрольного выпаса возле трасс.