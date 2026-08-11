Вдоль международных и республиканских трасс Казахстана сейчас работают 1429 объектов придорожного сервиса. Из них 1340 соответствуют национальному стандарту, передает BAQ.KZ.

Для водителей это заправки, кафе, санитарные узлы и другие точки, где можно остановиться в дороге. По данным ведомства, требованиям сейчас соответствуют 94% объектов. В 2026 году показатель хотят довести до 95%.

Отдельный вопрос касается санитарных условий на трассах. Сейчас вдоль дорог установлено более 170 модульных санитарно-гигиенических узлов. Еще свыше 900 бесплатных санитарных объектов работают на площадках отдыха и в остановочных павильонах. Они доступны круглосуточно.

За их состояние отвечают «КАЖсервис», частные владельцы и арендаторы в зависимости от принадлежности объекта.

Параллельно развивается сеть зарядок для электромобилей. На международных и республиканских трассах сейчас работают 67 электрозаправочных станций. Они расположены в большинстве регионов страны.

В этом году вдоль дорог планируют открывать новые автозаправки, точки питания и санитарные объекты. Часть проектов реализуется вместе с частным бизнесом и местными исполнительными органами.

Для междугородних поездок на электромобилях число зарядных станций имеет прямое значение. Чем плотнее сеть вдоль трасс, тем меньше водителю приходится рассчитывать маршрут от одной доступной зарядки до другой.