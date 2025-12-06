На трассах области Абай из-за непогоды образовались скопления транспорта
Полиция усилила дежурство.
В регионе Абай сотрудники Департамента полиции перешли на усиленный режим несения службы на участках автодорог, где из-за ухудшения погоды и временных ограничений движения образовались скопления пассажирского и грузового транспорта, передаёт BAQ.KZ.
Калбатау, Жарминский район
На посту в селе Калбатау оставались:
• 70 грузовых автомобилей (70 человек);
• 4 рейсовых автобуса Зайсан–Семей (2 водителя);
• автобус Бахты–Семей — 30 пассажиров, среди них 3 ребёнка;
• автобус Маканчи–Семей — 38 пассажиров, 1 ребёнок;
• автобус Барлык-Арасан–Семей — 35 пассажиров, включая 20 детей.
Для всех путешествующих был подготовлен пункт временного размещения на базе Молодёжного ресурсного центра Жарминского района, однако большинство пассажиров и водителей от размещения отказались.
Бескарагайский район
• На въезде со стороны Павлодарской области оставались 37 грузовых автомобилей — водители также не воспользовались ПВР.
• На выезде в сторону Семея находилось 23 грузовых автомобиля.
Пункт временного размещения для граждан был подготовлен на базе Бескарагайского колледжа.
По данным полиции, на направлениях Семей–Калбатау и Семей–Павлодар скоплений транспорта не наблюдалось.
Правоохранительные органы призвали граждан воздерживаться от дальних поездок в сложных погодных условиях, следить за сообщениями экстренных служб и выполнять указания сотрудников на дорогах.
