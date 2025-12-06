В регионе Абай сотрудники Департамента полиции перешли на усиленный режим несения службы на участках автодорог, где из-за ухудшения погоды и временных ограничений движения образовались скопления пассажирского и грузового транспорта, передаёт BAQ.KZ.

Калбатау, Жарминский район

На посту в селе Калбатау оставались:

• 70 грузовых автомобилей (70 человек);

• 4 рейсовых автобуса Зайсан–Семей (2 водителя);

• автобус Бахты–Семей — 30 пассажиров, среди них 3 ребёнка;

• автобус Маканчи–Семей — 38 пассажиров, 1 ребёнок;

• автобус Барлык-Арасан–Семей — 35 пассажиров, включая 20 детей.

Для всех путешествующих был подготовлен пункт временного размещения на базе Молодёжного ресурсного центра Жарминского района, однако большинство пассажиров и водителей от размещения отказались.

Бескарагайский район

• На въезде со стороны Павлодарской области оставались 37 грузовых автомобилей — водители также не воспользовались ПВР.

• На выезде в сторону Семея находилось 23 грузовых автомобиля.

Пункт временного размещения для граждан был подготовлен на базе Бескарагайского колледжа.

По данным полиции, на направлениях Семей–Калбатау и Семей–Павлодар скоплений транспорта не наблюдалось.

Правоохранительные органы призвали граждан воздерживаться от дальних поездок в сложных погодных условиях, следить за сообщениями экстренных служб и выполнять указания сотрудников на дорогах.