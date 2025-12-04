На трассах включили лазеры: Казахстан тестирует технологию, снижающую аварийность
В Казахстане расширяют применение инновационной лазерной системы, предназначенной для повышения безопасности дорожного движения. После успешного тестирования на участке Астана – Темиртау, новые световые установки появились и на трассе Караганда – Балхаш. Всего здесь смонтировано 14 комплектов лазерного оборудования, передаёт BAQ.KZ.
Ранее пилотный проект показал высокую эффективность: технические замеры и наблюдения подтвердили, что лазерные линии позволяют водителям быстрее реагировать на изменения дорожной обстановки, поддерживать концентрацию и предотвращать выезд с траектории. Технология особенно полезна в темное время суток и на протяжённых участках дорог с монотонным движением.
Система проецирует яркие световые полосы прямо в поле зрения водителя. Благодаря этому сигнал воспринимается быстрее, чем обычная разметка или дорожные знаки. Международные пилотные проекты показывают снижение аварийности на таких участках до 40–50%, что подтверждает высокий потенциал внедрения подобных технологий в Казахстане.
В Министерстве транспорта отмечают, что лазерные указатели могут существенно снизить риск засыпания водителей, улучшить ориентирование на дороге и уменьшить тяжесть последствий в случае ДТП. Проект будет продолжен на других участках республиканских трасс после оценки эффективности установленных систем.
