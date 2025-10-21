На автодороге Актау — Форт-Шевченко в Мангистауской области сгорел прицеп грузовика, перевозившего питьевую воду, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Пожар произошёл 20 октября около 11:14 на 35-м километре от пожарной части Тупкараганского района. По данным спасателей, огонь полностью уничтожил прицеп грузового автомобиля марки DAF, принадлежавшего ТОО "Керуен Ауыз Су". Вместе с ним сгорел и перевозимый груз — 4 000 бутылок питьевой воды "Керуен".

Жертв и пострадавших нет. Возгорание удалось локализовать в 11:50 и полностью ликвидировать в 12:15. В тушении участвовали восемь сотрудников ДЧС и две единицы техники. Причины пожара устанавливаются.