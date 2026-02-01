Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 31 января, на автодороге Актау – Жетыбай, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По информации правоохранительных органов, водитель автомобиля Subaru Outback не справился с управлением, в результате чего машина въехала в дорожное ограждение.

В ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составлен административный протокол.

В полиции напомнили, что ранее в регионе было зафиксировано еще одно ДТП — на территории месторождения Узень в Каракиянском районе. Тогда в результате столкновения внедорожника с грузовым автомобилем погиб пассажир, водитель был госпитализирован.

Правоохранительные органы призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.