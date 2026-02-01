На трассе Актау – Жетыбай автомобиль врезался в дорожное ограждение
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 31 января, на автодороге Актау – Жетыбай, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По информации правоохранительных органов, водитель автомобиля Subaru Outback не справился с управлением, в результате чего машина въехала в дорожное ограждение.
В ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составлен административный протокол.
В полиции напомнили, что ранее в регионе было зафиксировано еще одно ДТП — на территории месторождения Узень в Каракиянском районе. Тогда в результате столкновения внедорожника с грузовым автомобилем погиб пассажир, водитель был госпитализирован.
Правоохранительные органы призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.
