На трассе Актау – Жетыбай перевернулась фура
Пострадавших нет.
Вчера, 23:15
87Фото: Lada.kz
На трассе Актау – Жетыбай произошло ДТП с участием грузовика марки Shacman, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, фура перевернулась из-за разрыва колеса.
"В происшествии никто не пострадал. По факту произошедшего водитель фуры привлечен к административной ответственности", - сообщили в полиции.
