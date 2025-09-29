  • 30 Сентября, 00:30

На трассе Актау – Жетыбай перевернулась фура

Пострадавших нет.

Вчера, 23:15
АВТОР
Lada.kz Вчера, 23:15
87
Фото: Lada.kz

На трассе Актау – Жетыбай произошло ДТП с участием грузовика марки Shacman, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, фура перевернулась из-за разрыва колеса.

"В происшествии никто не пострадал. По факту произошедшего водитель фуры привлечен к административной ответственности", - сообщили в полиции.

