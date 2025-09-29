На трассе Актау – Жетыбай произошло ДТП с участием грузовика марки Shacman, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, фура перевернулась из-за разрыва колеса.