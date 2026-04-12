На автодороге Актау – Жетыбай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По предварительной информации департамента полиции Мангистауской области, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не справилась с управлением, допустила наезд на дорожное ограждение, после чего машина перевернулась.

В результате аварии женщина-водитель получила травмы. После оказания медицинской помощи её отпустили домой.

В полиции сообщили, что в отношении водителя составлен административный протокол.

Между тем в социальных сетях появилась информация о возможном втором участнике ДТП — водителе черной Toyota Camry, который якобы создал помеху на дороге. Однако в правоохранительных органах эту информацию не подтвердили.