На трассе Актобе – Хромтау до 5 июля изменили схему движения

На участке республиканской автодороги KAZ06 «Актобе – Кызылорда» временно изменена схема движения транспорта. Об этом сообщили в Актюбинском областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол».

Ограничения связаны с реконструкцией трассы на участке 763–791 км. В районе 768-го километра специалисты проведут работы по переустройству воздушной линии электропередачи напряжением 220 кВ, принадлежащей АО «KEGOC».

Плановые работы продлятся со 2 по 5 июля 2026 года.

В этот период движение транспорта из Актобе в сторону Хромтау будет поэтапно организовано по временному объездному пути, расположенному справа от основной автомобильной дороги.

В «КазАвтоЖоле» призвали водителей соблюдать требования временной схемы организации дорожного движения, обращать внимание на установленные дорожные знаки и заранее учитывать изменения при планировании маршрута.