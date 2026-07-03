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  • На трассе Актобе – Хромтау до 5 июля изменили схему движения

На трассе Актобе – Хромтау до 5 июля изменили схему движения

Транспорт временно направят по объездной дороге из-за работ на линии электропередачи.

Сегодня 2026, 07:11
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 07:11
Сегодня 2026, 07:11
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Фото: Pixabay.com

На участке республиканской автодороги KAZ06 «Актобе – Кызылорда» временно изменена схема движения транспорта. Об этом сообщили в Актюбинском областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол».

Ограничения связаны с реконструкцией трассы на участке 763–791 км. В районе 768-го километра специалисты проведут работы по переустройству воздушной линии электропередачи напряжением 220 кВ, принадлежащей АО «KEGOC».

Плановые работы продлятся со 2 по 5 июля 2026 года.

В этот период движение транспорта из Актобе в сторону Хромтау будет поэтапно организовано по временному объездному пути, расположенному справа от основной автомобильной дороги.

В «КазАвтоЖоле» призвали водителей соблюдать требования временной схемы организации дорожного движения, обращать внимание на установленные дорожные знаки и заранее учитывать изменения при планировании маршрута.

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