В Актюбинской области завершён очередной этап среднего ремонта республиканской автодороги Актобе–Мартук–граница Российской Федерации (на Оренбург). На участке протяжённостью 34 километра возобновлено движение транспорта, передаёт BAQ.KZ.

Работы велись на километрах с 54-го по 84-й и с 95-го по 99-й. Этот участок соединяет населённые пункты Кенсахара — Вознесеновка и Жайсан — граница РФ. Подрядчиком выступило ТОО "АссанаДорСтрой".

Трасса, построенная 13 лет назад, имеет II техническую категорию и входит в международный транзитный коридор "Западная Европа – Западный Китай".

В рамках проекта были выполнены следующие работы:

- укладка нижнего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси на участке 4 км;

- укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на всём 34-километровом отрезке;

- укрепление обочин фрезерованным материалом;

- нанесение дорожной разметки на всей протяжённости дороги.

По информации подрядчика, в следующем году планируется провести средний ремонт ещё 7,5 км данного маршрута.

Завершение ремонта позволит повысить безопасность движения, улучшить транспортное сообщение с Россией и увеличить пропускную способность трассы, являющейся одной из ключевых транспортных артерий региона.