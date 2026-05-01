На трассе Актобе – Уральск поврежден мост через реку Чаган

На 247-м километре автодороги республиканского значения Актобе – Уральск – граница РФ зафиксировано локальное повреждение тротуарной части моста через реку Чаган, передает BAQ.KZ.

Как проинформировали в КазАвтоЖол, инцидент был выявлен 30 апреля 2026 года в ходе планового патрулирования. По предварительной информации, пострадавших нет. Несущие конструкции основной проезжей части моста не повреждены, движение транспорта продолжается в штатном режиме.

Предполагается, что причиной повреждения мог стать коррозионный износ отдельных металлических элементов тротуарной части. Окончательные выводы будут сделаны после проведения дополнительного технического обследования.

На месте уже приняты меры безопасности: установлены временные ограждения и технические средства для организации дорожного движения.

Отмечается, что мост был введен в эксплуатацию в 1962 году. В связи с длительным сроком службы сейчас прорабатывается вопрос о проведении капитального ремонта. Предложения по финансированию соответствующих работ были направлены в уполномоченный государственный орган в начале текущего года.