На трассе Алматы – Хоргос уложили экспериментальный асфальт
В Алматинской области на участке 31–32 км трассы "Алматы – Шелек – Хоргос" уложили экспериментальный слой асфальта толщиной всего 1,2–1,5 сантиметра, передает BAQ.KZ.
Несмотря на минимальную толщину, новое покрытие отличается высокой прочностью и износостойкостью. Его главное преимущество — возможность открытия движения уже через 30 минут после укладки, что значительно ускоряет ремонтные работы.
Проект реализован совместно с акиматом Алматинской области, АО "НК "ҚазАвтоЖол" и китайской компанией Huayun Tongda Technology Group Co., Ltd.
По словам специалистов, использование таких инновационных технологий позволит повысить эффективность дорожного строительства и улучшить качество транспортной инфраструктуры Казахстана.
