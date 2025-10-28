В Алматинской области на участке 31–32 км трассы "Алматы – Шелек – Хоргос" уложили экспериментальный слой асфальта толщиной всего 1,2–1,5 сантиметра, передает BAQ.KZ.

Несмотря на минимальную толщину, новое покрытие отличается высокой прочностью и износостойкостью. Его главное преимущество — возможность открытия движения уже через 30 минут после укладки, что значительно ускоряет ремонтные работы.

Проект реализован совместно с акиматом Алматинской области, АО "НК "ҚазАвтоЖол" и китайской компанией Huayun Tongda Technology Group Co., Ltd.

По словам специалистов, использование таких инновационных технологий позволит повысить эффективность дорожного строительства и улучшить качество транспортной инфраструктуры Казахстана.