На трассе Алматы — Өскемен произошло возгорание грузового автомобиля DAF. Инцидент случился 21 ноября на 302-м километре дороги.

По данным полиции, во время движения у грузовика загорелась передняя часть. В кабине находился только водитель, он не пострадал.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Причины возгорания устанавливаются.