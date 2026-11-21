На трассе Алматы — Өскемен загорелась фура DAF
Возгорание произошло на 302-м километре автодороги. Водитель не пострадал
21 Ноября 2026, 15:34
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21 Ноября 2026, 15:3421 Ноября 2026, 15:34
200Фото: Скриншот видео
На трассе Алматы — Өскемен произошло возгорание грузового автомобиля DAF. Инцидент случился 21 ноября на 302-м километре дороги.
По данным полиции, во время движения у грузовика загорелась передняя часть. В кабине находился только водитель, он не пострадал.
На месте происшествия работают соответствующие службы. Причины возгорания устанавливаются.
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