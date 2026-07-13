На трассе Астана — Петропавловск сгорел автомобиль: есть погибшие
Полиция устанавливает личности погибших и выясняет причины возгорания автомобиля.
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На автодороге Астана — Петропавловск вблизи села Жанаталап Буландынского района Акмолинской области произошел пожар автомобиля, передает BAQ.KZ.
Кадры с места происшествия ранее распространились в социальных сетях. На видео видно, что транспортное средство полностью охвачено огнем. Пользователи также сообщали о возможных погибших.
В Департаменте полиции Акмолинской области подтвердили факт происшествия.
«По факту возгорания автомобиля, произошедшего на автодороге "Астана – Петропавловск" вблизи села Жанаталап Буландынского района, сотрудниками полиции проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Есть погибшие, их личности также устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.
В полиции также призвали граждан не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных результатов расследования.
В настоящее время количество погибших, причины возгорания автомобиля и другие обстоятельства трагедии официально не раскрываются. Проверка продолжается.
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