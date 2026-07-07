На трассе Астана – Караганда – Алматы временно ограничат движение
Ограничения будут действовать с 8 по 18 июля на участке в Алматинской области из-за дорожного ремонта.
Сегодня 2026, 13:05
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Сегодня 2026, 13:05Сегодня 2026, 13:05
102Фото: BAQ.KZ
С 8 июля на участке республиканской автодороги "Астана – Караганда – Алматы" в Алматинской области вводятся временные ограничения движения, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в АО "НК "ҚазАвтоЖол"", ограничения связаны с проведением среднего ремонта на трассе KAZ-01.
С 8 по 18 июля 2026 года ежедневно с 06:00 до 20:00 будет ограничено движение транспорта на участке Аксай – Жибек жолы (км 1177–1186).
На время проведения работ проезд организуют по объездному маршруту.
Вместе с тем с 8 июля для автомобилистов вновь откроют движение на участке Курты – Шабыт (км 1121–1177).
Водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать требования временных дорожных знаков и учитывать возможные задержки в пути.
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