С 8 июля на участке республиканской автодороги "Астана – Караганда – Алматы" в Алматинской области вводятся временные ограничения движения, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в АО "НК "ҚазАвтоЖол"", ограничения связаны с проведением среднего ремонта на трассе KAZ-01.

С 8 по 18 июля 2026 года ежедневно с 06:00 до 20:00 будет ограничено движение транспорта на участке Аксай – Жибек жолы (км 1177–1186).

На время проведения работ проезд организуют по объездному маршруту.

Вместе с тем с 8 июля для автомобилистов вновь откроют движение на участке Курты – Шабыт (км 1121–1177).

Водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать требования временных дорожных знаков и учитывать возможные задержки в пути.